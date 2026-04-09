『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、一部劇場を除き本日9日をもって終映することを受け、ufotable公式Xでは、記念イラストが2枚公開された。【画像】泣ける…猗窩座の人間時代！公開された『鬼滅の刃』狛治＆恋雪のイラスト公開されたイラストは、狛治と恋雪の2枚で、劇場版の印象的なシーンが伝わる内容になっており、ネット上では「このシーン見るたびに「可愛い」って心の中で呟い