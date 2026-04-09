『鬼滅の刃』泣けるだろ…狛治＆恋雪の組み合わせ ufotable公式絵に「悲しくなる」「本当に綺麗な目ね」
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』（2025年7月18日公開）が、一部劇場を除き本日9日をもって終映することを受け、ufotable公式Xでは、記念イラストが2枚公開された。
【画像】泣ける…猗窩座の人間時代！公開された『鬼滅の刃』狛治＆恋雪のイラスト
公開されたイラストは、狛治と恋雪の2枚で、劇場版の印象的なシーンが伝わる内容になっており、ネット上では「このシーン見るたびに「可愛い」って心の中で呟いてしまうのと同時にちょっと悲しくなる」「恋雪ちゃんの好きな人に向ける笑顔可愛い！」「狛治ッッッッッあなた本当に綺麗な目ね」「今日で終映…狛治…ズルいよ…アレにはヤラれる」などの声が出ている。
『鬼滅の刃』は、2016年2月から20年5月まで『週刊少年ジャンプ』で連載していた人気漫画が原作で、大正時代の人喰い鬼の棲む世界を舞台に、家族を鬼に殺された少年・竈門炭治郎が、鬼になった妹の禰豆子を人間に戻すため＜鬼殺隊＞へ入隊し、家族を殺した鬼を討つ姿を描いた物語。コミックスの全世界累計発行部数は2億2000万部を突破している。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作されることが決まり、1作目となる『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
【画像】泣ける…猗窩座の人間時代！公開された『鬼滅の刃』狛治＆恋雪のイラスト
公開されたイラストは、狛治と恋雪の2枚で、劇場版の印象的なシーンが伝わる内容になっており、ネット上では「このシーン見るたびに「可愛い」って心の中で呟いてしまうのと同時にちょっと悲しくなる」「恋雪ちゃんの好きな人に向ける笑顔可愛い！」「狛治ッッッッッあなた本当に綺麗な目ね」「今日で終映…狛治…ズルいよ…アレにはヤラれる」などの声が出ている。
2019年4月から9月にかけてテレビアニメ「竈門炭治郎 立志編」が放送され、大きな話題となり、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』が2020年10月に公開。全世界での興行収入は約517億円を突破するなど社会現象となった。
その後、ゲーム化や舞台化もされ、2021年12月にテレビアニメ「遊郭編」、2023年4月に「刀鍛冶の里編」、2024年5月〜6月に「柱稽古編」が放送。そして劇場版『鬼滅の刃 無限城編』が3部作で制作されることが決まり、1作目となる『劇場版「鬼滅の刃」 無限城編 第一章 猗窩座再来』では、炭治郎たち“鬼殺隊”が鬼の根城＜無限城＞を舞台に、宿敵・鬼舞辻無惨、上弦の鬼との最終決戦が描かれている。
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