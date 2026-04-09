DeNAは9日、5月4日の広島戦で開催する『STAR WARS GAME』のイベント詳細決定を発表した。当日は、シスの暗黒卿ダース・ベイダーをはじめ、スター・ウォーズでおなじみのキャラクターたちが来場。横浜スタジアム Y デッキ内でのグリーティングや試合前セレモニーに登場し、横浜スタジアムを盛り上げる。また、ビジョン映像や音楽などでスター・ウォーズの銀河を表現する球場演出を実施し、1日を通して横浜スタジアムがスター