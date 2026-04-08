牛と豚の合盛り！ 新作「魯肉牛丼」や「魯肉黒カレー」などが登場！4月9日11時より、全国の吉野家に新たなラインナップが登場します！吉野家の牛肉に、八角や五香粉が香る甘辛い豚バラ肉を合わせた「魯肉（ルーロー）牛丼」（並盛660円）。が登場します。1つの丼で牛と豚のうまみを同時に味わえる一杯です。さらに、吉野家で支持を集める黒カレーに魯肉をトッピングした「魯肉黒カレー」（660円）も見逃せません。スパ