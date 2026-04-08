1948年創業の徳山物産が手がける旗艦店「Panga」JR大阪環状線鶴橋駅・桃谷駅から徒歩約15分。日本最大級の大阪コリアタウンで韓国の食文化を牽引してきた老舗「班家食工房」が2025年9月に全面リニューアル。旗艦店である韓国ライフブランド「Panga」をオープンしました。モダン韓国料理を提供する話題のレストランをはじめ、カフェや物販を併設した複合施設に多くの人を集めています。“モダン韓国料理”が味わえるレストラン「Pan