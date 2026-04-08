75式ドーザ＆施設作業車の後継として生まれた最新装備茨城県にある陸上自衛隊勝田駐屯地で2026年4月4日、春の駐屯地一般開放が行われ、所在する施設学校に配備されたばかりの「23式ドーザ」が初めて一般公開されました。【写真】最新「23式ドーザ」＆「2本腕の油圧ショベル」ディテールをイッキ見！23式ドーザは、陸上自衛隊が運用する75式ドーザおよび施設作業車の後継として開発された装甲ドーザです。これまで運用されてき