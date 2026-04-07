「楽天３−０日本ハム」（７日、楽天モバイル最強パーク）楽天の先発・前田健をアクシデントで緊急降板した。試合後、右ふくらはぎをつったと発表され、病院に行く予定はないとしている。四回１死一塁で打席の田宮への０−１から２球目を投げた直後、右ふくらはぎ付近を触って気にする仕草を見せた。１球投球練習を行い、続投。だが、３球目を投げて再び右足を気にし、険しい表情を浮かべた。治療のためベンチに下がったが、