【その他の画像・動画等を元記事で観る】ミュージックレイン所属の5人組グループ・DayRe:（読み：デイリー）が、明日4月8日にリリースする2nd EPのリード曲「刹那的ロマンティック」の先行配信と同時にMVが公開された。自分で選び続けて進むことこそが”青春”そんな想いが込められた本作。何気ない日常の中に潜む“選択”の瞬間に焦点を当て、何かを選び取る決断、何も変わらない日々をただ呆然と過ごす中で芽生えた葛藤と、自ら