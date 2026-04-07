お風呂上がりの猫たちが見せた怒りの表情とは…？まるで人間不信になってしまったかのような3匹の猫たちの光景は24万7千回を超えて表示され、1万1千件のいいねが寄せられることとなりました。 【写真：お風呂から上がった3匹の猫→『表情』を見ると……可愛すぎる光景】 3匹そろって怒りの表情 X（旧Twitter）アカウント『@IWASHI_0723』に投稿されたのは、洗われた直後の3匹の猫たちの濡れそぼった様子です。この日猫たちは、