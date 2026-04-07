●あす8日(水)朝は放射冷却の影響で 底冷え強まる●空模様は安定 あす8日(水)は完璧な青空●木～金曜の天気の崩れで サクラは見納めへ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう7日(火)の県内は、夜中から朝早くまで一時雨の時間がありましたが、日中は日ざし十分の陽気に。しかし冷たい北寄りの風がやや強く吹き、ここ最近に比べると空気の冷たい状態が続く一日でした。北から張り出す高気圧によって、北からの冷たい空気が日本列島に