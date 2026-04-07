4月6日から始まった「春の全国交通安全運動」にあわせ、阿南市では市長と警察署長によるトップパトロールが行われ、ドライバーに交通安全を呼びかけました。午前7時30分、朝焼けの中あらわれたのは岩佐義弘・阿南市長と、阿南警察署の潮陽二朗・署長です。このトップパトロールは、6日から始まった「春の全国交通安全運動」の一環で、キャンペーンには阿南署員や地域のボランティアなど約25人が参加しまし