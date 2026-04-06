６日、北京南駅に停車する列車。（北京＝新華社記者／邢広利）【新華社北京4月6日】中国は6日、清明節3連休の最終日を迎え、各地の鉄道が帰省や行楽を終えた人たちのUターンラッシュのピークとなった。旅客輸送数は2080万人に達する見込みで、これに対応するため列車1369本の増便が計画された。６日、江蘇省・連雲港駅を行き交う旅客。（連雲港＝新華社配信／耿玉和）６日、北京南駅で乗車を待つ旅客。（北京＝新華社記者