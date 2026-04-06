毎日のドリンクに、ちょっとした楽しさをプラスしてみませんか♡人気YouTuberヒカキンが手がける新ブランドから、これまでにない発想の麦茶が登場しました。シンプルでかわいいデザインと、思わず誰かに話したくなる仕掛けが魅力。いつもの飲み物が、ちょっと特別な時間に変わる注目のアイテムです♪ 見た目も楽しい新感覚麦茶 「ONICHA 麦茶」は、3種類のパッケージデザインを展開。キャラクター「おにっぴ