俳優の本宮泰風が、6日放送のニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』（月〜金前11：30）に出演。妻でタレントの松本明子が自宅前で転倒、左足首を骨折して休養しているが、近況について伝えた。【写真】「約1ヶ月間入院」ベッド上の松本明子のショットゲスト冒頭、本宮は「この度はいろいろご迷惑をおかけして、申し訳ありません」と謝罪。けがの状況について「家の目の前で、敷地で。小雨が降っていたので、ちょっと