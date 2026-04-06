日々の食事に欠かせない米とぎ。手荒れをしていたり、ネイルをしているときは極力手を使いたくないですよね…。そこでおすすめしたいのがセリアの米とぎもできる計量スプーン。水切りまでもできるアイデア商品で、一度使えば手放せなくなること間違いなしですよ♪ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：米とぎ計量スプーン価格：￥110（税込）サイズ（約）：6.7×4×22cm販売ショップ