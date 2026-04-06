100均でいい買い物したわ〜！玩具みたいなのにやるじゃん♡隠れた名キッチングッズ

日々の食事に欠かせない米とぎ。手荒れをしていたり、ネイルをしているときは極力手を使いたくないですよね…。そこでおすすめしたいのがセリアの米とぎもできる計量スプーン。水切りまでもできるアイデア商品で、一度使えば手放せなくなること間違いなしですよ♪ぜひお買い物の参考にしてみてくださいね。

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商品情報

商品名：米とぎ計量スプーン

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：6.7×4×22cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4580844936476

おもちゃのスコップみたいだけどすごいんです！セリアの米とぎグッズ

セリアのキッチングッズ売り場で見つけたこちらのアイテム。なんだか砂場遊び用のスコップのように見えるのですが、実はこれ米とぎアイテムなんです！

『米とぎ計量スプーン』という商品。なんとこれ1本で計量から洗米、水切りまで可能というアイデア商品です。

計量はすりきりで1合、段差までで半合です。スコップですくうようにするだけで、計量が簡単にできます。

全部コレ1本で処理ができる！セリアの最強キッチンアイテム

そのままボウルなどにお米を移して水を入れれば、お米を研ぐことができます。スコップの先が熊手のようになっているので、手を使わずに研げるのは助かりますね。

冬の寒い日や、手荒れが気になるとき、ネイルをしているときなど、手で研ぎたくないというときにぴったりです！

そのまま『米とぎ計量スプーン』の上から水を切れば、お米をキャッチしながら水だけを切ることもできますよ。

筆者個人としてうれしいのは、使うたびに洗う習慣が付くという点。今までは計量カップをそのまま米びつに戻すので、やや衛生面が気になっていましたが、これなら使い終わるころには濡れているので、自然と洗って乾かす流れにもなります。

手を使わずにお米の下処理ができるだけでなく、米びつ内を清潔に保てるという隠れメリットがあるのはうれしい誤算でした！唯一残念なポイントとしては、食洗機・乾燥機は使えないという点です。

今回はセリアで購入した『米とぎ計量スプーン』をご紹介しました。実際に使ってみて、買ってよかったと感動した商品。気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。