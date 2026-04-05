〈カンサイコレクション2026S／S〉◇5日◇京セラドーム大阪7人組男性アイドルグループCLASS SEVENが6日にリリースする新曲「心にキスをした」など4曲をパフォーマンスした。京セラドームでのパフォーマンスは昨年の「to HEROes〜TOBE 2nd Super Live〜」以来2回目。事務所の先輩も出演するコンサートだっただけに「次は単独ライブをしたいです」と意気込んだ。グループの“ファッション番長”は中澤漣（16）と近藤大海（19）の2