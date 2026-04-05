【J1百年構想リーグ WEST第9節】(Eピース)広島 0-1(前半0-1)福岡<得点者>[福]橋本悠(16分)<警告>[広]トルガイ・アルスラン(73分)、新井直人(90分+4)[福]碓井聖生(50分)、田代雅也(63分)、藤田和輝(90分+3)観衆:26,050人主審:高崎航地