男女2人組YouTuberユニット「おたひか」として活動した「ひかる」ことインフルエンサー浦西ひかる（26）が1日までにXを更新。旅行先の韓国で体調不良のため救急搬送されたことを報告した。ひかるは3月30日の投稿で「韓国で旅行中に救急車呼んだことある、または病院行ったことある人いますか？」と問いかけるとともに「今、食あたりになって、嘔吐、下痢、発熱でホテルで1人で死にかけてて動けなくて韓国語話せないから迷ってて