ＩＮＰＥＸや石油資源開発が安い。３月３１日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の５月限が前日比１．５０ドル安の１バレル＝１０１．３８ドルと下落した。イランのペゼシュキアン大統領が「戦争を終わらせる意思がある」と発言したと伝わった。侵略の再発防止に不可欠な保証など一定の条件が満たされることを前提としたもので、３月３０日に行われた欧州連合（ＥＵ）のコスタ大