ソフトウェア開発におけるさまざまなイベントがうまくいくかどうかをタロットカードで占ってくれるサイト「Deploy Tarot」をチェコ在住のエンジニアであるアレックス・レンビッシュ氏が公開しています。The Cards Await - Deploy Tarothttps://deploytarot.com/setupDeploy Tarotにアクセスするとこんな感じ。タロットは大アルカナ3枚で判断する「Quick Read」と、大アルカナ・小アルカナ6枚で判断する「Full Spread」の2種類があ