Jタウンネットにおたよりをくれた「ファミレス店員」さんは、30代女性。学生時代にファミレスでアルバイトをしていた。もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ちバイトはとても大変で、つらい思い出がいっぱい。しかし、涙が出るほど嬉しかったこともあった。＜ファミレス店員さんからのおたより＞私は、学生時代にファミレスでホールのアルバイトをしていました。忙しい時間以外はホールに1人、キッチンに1人の店員しか居ま