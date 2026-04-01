【「MAO」28巻】 4月1日 発売 価格：594円 【拡大画像へ】 小学館は、マンガ「MAO」の28巻を4月1日に発売する。価格は594円。 本作は大正時代にタイムスリップした少女・菜花と陰陽師の青年・摩緒による大正怪奇ロマン。「うる星やつら」や「らんま1/2」、「犬夜叉」などで知られる高橋留美子氏の最新作で、4月よりTVアニメが放送される予定となっている。 28巻では御降