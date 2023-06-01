ニッポン放送『星野源のオールナイトニッポン』（毎週火曜深1：00）が、3月31日深夜に放送。この日の放送をもって、10年の歴史に幕を閉じる。【写真】あの男も登場！多幸感にあふれた『星野源ANN』イベントオープニングトークで、星野は「やべぇ、どうしよう。全然終わる感じがしない（笑）。発表した時は、けっこう感慨深いものがあって。どういう風に伝えたらいいかなと、いろんなことを考えながら放送を迎えたんですが、