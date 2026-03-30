【その他の画像・動画等を元記事で観る】ネットシーンを中心に活動するクリエイターにしてシンガーのNoraによるプロジェクト・今夜、あの街から（※通称、ヨルマチ）。ノラとレイラという2人の登場人物による物語をコンセプトに、ノラ役のNoraによるスタイリッシュなサウンドと、レイラ役として参加する数々の女性ボーカリストとのコラボで多彩なパフォーマンスを繰り広げてきた本プロジェクト。その3rdライブ“NOT ENOUGH？”が、