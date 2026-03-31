大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏から性被害を受けたと訴えている現職の女性検事が3月31日、東京都内で記者会見を開いた。法務大臣や検事総長に要望していた第三者委員会による調査について、大阪地検から「回答を差し控える」と伝えられたことを明らかにした。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●2018年に性被害、5年後に申告して北川氏は逮捕北川氏は大阪地検の検事正だった2018年9月、部下のAさんに性的暴行を加