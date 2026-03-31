【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の樫尾篤紀と宮崎湧が共演するドラマ「やたらやらしい深見くん」（放送局：TOKYO MX／毎週月曜25時20分）が、4月6日よりDMM TVにて独占配信スタート。予告映像に反響が寄せられている。【写真】人気BL作品、濃厚ベッドシーン＆キス直前◆樫尾篤紀×宮崎湧「やたらやらしい深見くん」本作は、電子コミック累計280万DLを突破した松本あやかによる同名人気BL漫画（彗星社）を実写ドラマ化。完璧な笑