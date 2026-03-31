ポーランド代表のヤン・ウルバン監督が、FIFAワールドカップ2026欧州予選プレーオフ決勝のスウェーデン代表戦へと意気込んだ。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』がコメントを伝えている。FIFAワールドカップ2026の出場権をかけた欧州プレーオフも決勝を残すのみ。パスBでは、ポーランドがスウェーデンとその座を懸けて激突。勝者は、日本代表も入っているグループFで本大会を戦うこととなる。日本の対戦相手