◇インターリーグブルージェイズ ― ロッキーズ（2026年3月30日トロント）ロッキーズの菅野智之投手（36）が30日（日本時間31日）、敵地でのブルージェイズ戦で今季移籍後初登板初先発。「7番・三塁」で先発したブルージェイズの巨人時代の後輩、岡本和真内野手（29）との2度目の対決は四球だった。2―1とリードで迎えた5回、先頭打者の岡本と対戦。5球目の直球はこの日最速の94.8マイル（約152.4キロ）を計測した。フル