【Amazon 新生活セール Final】 開催期間：4月3日0時～4月6日23時59分 先行セール：3月31日0時～ 「Clair Obscur: Expedition 33（クレールオブスキュール：エクスペディション33）」 Amazonにて開催されている「Amazon 新生活セール Final」先行セールの対象商品にゲームソフトが追加された。 本セールでは、