4月6日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 Aぇ! group「Again」STARGLOW「USOTSUKI」sumika「Honto」Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」NiziU「Too Bad」HANA「Bad Girl」羊文学「Dogs」増田貴久「やさしさで溢れるように」Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」優里「世界が終わりました」※アーテ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 子ども欲しくない 女性が65%に
- 2. 私服警官に痴漢か 教員を逮捕
- 3. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 4. 小5男児が不明「考えにくい」
- 5. 池袋刺殺 容疑者の母がコメント
- 6. 村上信五 マツコは生きてはいる
- 7. フィリピン「日本から軽油調達」
- 8. 4・6『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト発表 Mr.Children、HANA、Travis Japan、Aぇ! groupら【出演者・歌唱曲一覧】
- 9. VTuber・夢入レゆさんが死去
- 10. 大混雑 イベント重なる名古屋駅
- 1. 私服警官に痴漢か 教員を逮捕
- 2. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
- 3. 池袋刺殺 容疑者の母がコメント
- 4. 大混雑 イベント重なる名古屋駅
- 5. 「秀吉」像損壊 警察官ら不起訴
- 6. 中国船が尖閣沖で海洋調査か
- 7. 文科省「年内入試」面接必須へ
- 8. 4月以降のディズニー「変化5選」
- 9. 本借りに来た子どもに委託社員が「金銭要求」ジョーク つくば市長謝罪「弁解の余地はありません」
- 10. 九州〜関東 31日は警報級大雨か
- 1. 小5男児が不明「考えにくい」
- 2. 仏で行方不明 いまだ見つからず
- 3. M9超え? 専門家が警告する震源域
- 4. 地獄絵図の花見 外で用足す女性
- 5. 日本保守党 来年度予算案賛成へ
- 6. ぶら下がりの回数少ない高市首相
- 7. パンチくん「非公認」商品が物議
- 8. 総理総理総理! 共産議員がため息
- 9. 石油備蓄の追加放出「準備必要」
- 10. 回転寿司で最も人気のネタが判明
- 1. キットカット約12トン盗まれる
- 2. 米軍 イラン攻撃機体に謎ワード
- 3. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
- 4. 韓国大食いYouTuberに罰金刑
- 5. 南太平洋のバヌアツでM7.3の地震
- 6. 異次元…米イスラエル援助の魂胆
- 7. 台湾で「BA.3.2」の感染者を確認
- 8. 日本人が二度見する韓女優の名前
- 9. 「もっとも醜い航空機」が飛んだ
- 10. 香港で両替急増 日常茶飯事に
- 1. フィリピン「日本から軽油調達」
- 2. 65歳以上を救う給付金の「条件」
- 3. ワークマン新作 即完売＆即転売
- 4. ほっかほっか亭「大盛」安くなる
- 5. マンション購入時の年収 8が限界
- 6. ロンドン市場は円買いが継続
- 7. 「AIのテンプレ」取引先から怒号
- 8. X公式が日本語で宣言「どした?」
- 9. 妻の家出に激怒 50代夫の末路
- 10. 許せない人 どうすれば静まる?
- 11. 世界の富裕層が日本を訪れる目的
- 12. 60代で急に投資は困難 理由解説
- 13. かんぽ 保険見直し本舗に出資へ
- 14. トランプ氏「TACO」封印の難しさ
- 15. 4月から自転車の「ハンドサインが義務化」と聞きました。習ったこともないですし“片手運転”で危ないですよね？ 本当に「反則金5000円」も取られるんですか？ 青切符の対象になるか確認
- 16. 平均年収が高い小売業ランキング
- 17. 中野でマンション「庶民は無理」
- 18. 【京都 蔦屋書店】台湾出身、陸瑋妮（ルー・ウェイニー）の個展「Fountain and the Fluorescent」を12月9日（火）より開催。コピーとエラーを繰り返し、新たな風景を創り出す。
- 19. 債券：国債買いオペ、「残存期間１０年超２５年以下」の応札倍率２．５４倍
- 20. 【料理長がいない】観光業界の現場課題に正面から挑む ホテル洋食料理長専門転職支援サービス「シェフナビ」登録者500名突破
- 1. 山崎実業 towerシリーズがSALEに
- 2. Amazon 飲料セールで最大54％OFF
- 3. サーモスの弁当箱やボトルがお得
- 4. AIスピーカーがAmazonでセールに
- 5. 人気のリカバリーウェアがSALEに
- 6. Ankerのイヤホンや充電器がSALE
- 7. コールマンの人気商品がSALEに
- 8. NBやadidasのシューズがセールに
- 9. 米で広まる「小型太陽光パネル」
- 10. PC周辺機器がAmazonでセールに
- 11. Amazonセールで水や食品がお得に
- 12. home5G向けルーターに脆弱性
- 13. 柔軟剤など日用品がAmazonでSALE
- 14. iPhoneを毎日1回1か月も充電できる! 大容量すぎるバッテリーの万能さがスゴい
- 15. Amazonセール AirTagが10%OFFに
- 16. 新スマホ「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」が日本でもまもなく発売に！型番「A069」と「A069P」が技適通過
- 17. 海外向けアニメ配信サービス「Crunchyroll」が利用者の視聴履歴を漏洩したとして提訴される
- 18. もうカメラワークに悩まない。DJI Avata 360が挑むドローン全方位撮影
- 19. iPhoneアプリ制作で大切なこと
- 20. 地区最高額の豪邸を購入した人物
- 1. 坂本花織にロシア重鎮また異論
- 2. 快挙の村上宗隆に最弱球団の壁
- 3. 中田翔氏「大切なお知らせ」予告
- 4. 上坂すみれ アイアンマン王座に
- 5. 真美子さん妊娠中にサヨナラHR
- 6. 岡本メジャー1号で…もらい事故
- 7. ルール改正 競技レベル低下危惧
- 8. 英代表監督が日本戦前日会見
- 9. ハーフナー氏 日本勝利に本音
- 10. ハメス「大失態」現地ファンも
- 1. 村上信五 マツコは生きてはいる
- 2. 4・6『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト発表 Mr.Children、HANA、Travis Japan、Aぇ! groupら【出演者・歌唱曲一覧】
- 3. VTuber・夢入レゆさんが死去
- 4. 『葬送のフリーレン』人気キャラ投票の結果発表で波乱 ヒンメルは3連覇ならず！TOP30公開
- 5. 綾瀬はるか 変装なしで銀座に?
- 6. 『ゴールデンカムイ』最終章「暴走列車編」今冬放送 黄金を巡る北の大地の物語が完結
- 7. 倖田來未 約14年ぶりの出産へ
- 8. 手越祐也「二代目お祭り男」に
- 9. 満島ひかりが結婚&妊娠を発表
- 10. 「さいたまスーパーアリーナ」の愛称が決定、4・1より「GMOアリーナさいたま」 命名権料など詳細も
- 1. ジム通いの妻「密会」暴かれる
- 2. 膣から血の塊ドロッ これやばい
- 3. 夫の四十九日に「死後離婚」決意
- 4. ミスド新作は「ぷにゅん食感」
- 5. 令和に「昭和の男」一同ドン引き
- 6. ファーストブラが進化 母の声も
- 7. 3COINSのメガネケースが便利
- 8. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」
- 9. 「美肌」を保つ毎日のルーティン
- 10. 出産後に性生活「頻度」に変化か
- 11. デパコスの美容部員「私は手が空いておりませんので」10分待って鼻で笑われた私が、反撃した話
- 12. ブルーデニムに変化の兆し
- 13. オシャレな人がやらないこと3選
- 14. GWで体型カバー おすすめベスト
- 15. 一瞬で幻滅…！男がデート中に一気に冷めてしまう瞬間とは
- 16. 「キレイな人は夜が8割」続けて差がつく美容通たちの習慣
- 17. うちに何が起きてるの？ ガスも止められたある日、かかってきた電話が…／親に捨てられた私と妹（11）
- 18. 新宿伊勢丹TOKYO解放区で夏フェスを楽しむためのイベント! 豪華アーティストコラボの限定Tシャツを日替わり販売
- 19. 仕事をやめなきゃお酒もやめられない！ 絶交していた妹に相談／人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話（12）
- 20. 15歳で母に…妊娠判明時の写真