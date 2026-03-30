4月6日19時から放送されるTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 Aぇ! group「Again」STARGLOW「USOTSUKI」sumika「Honto」Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」NiziU「Too Bad」HANA「Bad Girl」羊文学「Dogs」増田貴久「やさしさで溢れるように」Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」優里「世界が終わりました」※アーテ