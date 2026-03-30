「レース記者コラム仕事・賭け事・独り言」２９日に蒲郡ボートで優勝戦が行われたＳＧ・クラシックは峰竜太（４１）＝佐賀・９５期・Ａ１＝のＶで幕を閉じた。表彰式前の共同会見では短い時間の中でも、たくさんの思いを話してくれた。紙面では掲載することができなかった言葉をここで記したい。−グランプリ。「３回目というよりも１号艇で大惨事（２０２１年）を起こしているのでこのまま辞めるのは自分の物語を振り返