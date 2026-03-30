様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、「アルファベッツ」のアクリルコップが登場！透明感のある鮮やかなカラーと、ユニークでカラフルな「アルファベッツ」たちがポップなデザインの、日常使いにぴったりのサイズが嬉しいコップです☆ スケーター「アルファベッツ」アクリルコップ 価格：各858円（税込）発売日：2026年3月28日（土）サ