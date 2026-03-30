伊東純也の先制ゴール PHOTO:Getty Images 今夏のサッカーワールドカップ（W杯）へ向けて強化を図るサッカー日本代表は3月28日（日本時間29日）、スコットランドのハムデンパークでスコットランド代表と対戦し、後半途中出場したMF伊東純也（ゲンク）が終盤にゴールを決めて1-0と勝利した。 次戦は3月31日（日本時間4月1日）にロンドンのウェンブリースタジアムでイングランド代表と