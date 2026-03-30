東京地下鉄（以下「東京メトロ」）とナビタイムジャパンは、車両データ等から推定した「着座確率」（=座りやすさ）を活用し、移動の快適性を最大化する『座れるルート検索』および『座りやすい号車案内』をきょう30日から、『乗換NAVITIME』アプリの有料会員限定（※一部機能は無料会員も利用可能）で本格提供を開始する。【画像】「停車後人が降りたら座れる確率」を駅×号車ごとに表示画面イメージ両社は、約1年半にわたり