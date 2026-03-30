県内では28日から29日にかけて原野火災が相次ぎました。いずれもけがをした人はいませんでした。湯沢警察署の調べによりますと28日、羽後町大久保の雄物川河川敷から白煙があがっているのを近くを通りかかった女性が発見し消防に通報しました。火は午後2時ごろに鎮火しました。この火事で道路わきの雑草などを焼きましたがけがをした人はいませんでした。警察が出火した時間や原因、被害状況などを調べています。一方、横手市平鹿