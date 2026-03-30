佐藤国男さんが挿絵を手がけた宮沢賢治の絵本ごわごわ逆立った毛並み、ぐにゃりと曲がった背中―。大木の年輪や木目の曲線そのままに力強く彫られた山猫は、今にも飛びかかってきそうだ。北海道函館市の版画家佐藤国男さん（74）は「注文の多い料理店」など宮沢賢治の絵本の挿絵を長年担当してきた。感情豊かに描かれた登場人物に魅せられ半世紀。木の特徴を見極め、宮沢作品に心を寄せながら、今も彫刻刀を握る。（共同通信＝松