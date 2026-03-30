フリーマンとマルテのやり取りに大きな反響が寄せられた(C)Getty Images球場が温かい雰囲気に包まれた。現地時間3月28日、ドジャースのフレディ・フリーマンは、本拠地でのダイヤモンドバックス戦に「5番・一塁」として先発出場すると、今季初安打を放つなど、4打数3安打、1打点と活躍。チームの開幕3連勝に貢献したこの日は、“和やかな珍プレー”でも話題を呼んでいる。【動画】「こういうの好き」「平和すぎる」「なんかカ