篠原涼子が主演するドラマ『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の最終話が29日に放送。こずえ（篠原）と怜治（ジェシー）の結末に反響が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『パンチドランク・ウーマン』最終話怜治（ジェシー）と一緒に生きることを決めたこずえ（篠原涼子）塀の外に出たこずえと怜治は、人目に