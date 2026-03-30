カブスが29日（日本時間30日）、ナショナルズと対戦し、3−6で敗れた。今季初登板初先発した今永昇太投手（32）は、5回0/3を投げて4失点で今季初黒星を喫した。今季初登板した今永は先頭から2者連続三振を奪ったが、連打を浴びてから先制の3点本塁打を浴びた。その後は立ち直り、5回までゼロを並べた。しかし、6回に先頭へ四球を与えたところで降板し、2番手に登板したメートンが四球、死球でピンチを広げ、中犠飛を許して今