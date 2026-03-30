ＳｉｘＴＯＮＥＳが２９日、横浜アリーナで、デビュー６周年を記念した３年ぶりのアリーナツアー「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ」の神奈川公演を開催した。１月２２日にデビュー６周年を迎え、グループ史上最多の１１都市５０公演を巡るツアーで、この日は６カ所目、夜公演が３０公演目だった。ライブでは今秋に初のスタジアムツアー（東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアム）を開催するこ