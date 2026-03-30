ＳｉｘＴＯＮＥＳが２９日、横浜アリーナで、デビュー６周年を記念した３年ぶりのアリーナツアー「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ」の神奈川公演を開催した。１月２２日にデビュー６周年を迎え、グループ史上最多の１１都市５０公演を巡るツアーで、この日は６カ所目、夜公演が３０公演目だった。ライブでは今秋に初のスタジアムツアー（東京・味の素スタジアム、大阪・ヤンマースタジアム長居、神奈川・日産スタジアム）を開催することを発表した。

大事なデビュー６周年だからこそ、喜びは大きかった。スクリーンで初のスタジアムツアーをサプライズ発表。感激するメンバーとファンの大歓声が響き渡った。

田中樹（３０）は「この周年、もう一発ぐらいでかいのやるべ」と明かし、「皆さんのおかげでたどり着けたステージ。ありがとうございます」と感謝。ジェシー（２９）は「皆さんが喜んでいる姿を間近で見られて良かった」と歓喜した。

ライブはステージ上空８メートルの高さから火花を散らしながら、ゴンドラで６人が姿を見せ、デビュー曲「Ｉｍｉｔａｔｉｏｎ Ｒａｉｎ」を歌い上げて開幕。結成、デビューから現在までの“軌跡”、未来への“道しるべ”と言えるベストアルバム「ＭＩＬＥＳｉｘＴＯＮＥＳ−Ｂｅｓｔ Ｔｒａｃｋｓ−」を引っ提げ、さらにデビュー以降リリースした全シングルをセットリストに組み込み、大事にしてきた音楽への高い熱量を伝えた。

１月２２日に６人でデビュー６周年を迎えた。「ｔｅａｍ ＳｉｘＴＯＮＥＳでお祝い」（森本）と、演出でも「６」がデザインされたトロッコなどで会場全体を動き回り、少しでも近距離でファンに届けたいというメンバーの意向も重視した。「最後まで一人も気を抜くなよ」（田中）と“誰一人置いていかない”周年ライブを体現した。

一度のツアーで１１都市５０公演はＳＴＡＲＴＯ史上最多。その先にスタジアム公演が待ち受ける。高地優吾は「屋外が似合うグループ」と自信をのぞかせ、松村北斗（３０）は「派手なことをやることが、ＳｉｘＴＯＮＥＳの歴史には欠かせない」と意気込んだ。京本大我（３１）は「ぶちカマしたい」と宣言。特別なデビュー６周年の活動は、まだまだ続く。