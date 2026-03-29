日本テレビ・岩田絵里奈アナウンサーが、29日放送の同局系『シューイチ』（毎週土曜前5：55／毎週日曜前7：30）に生出演し、同日をもって番組を卒業した。3月末で日本テレビを退社する。【写真】まさかの場所から”ひょっこり”する岩田アナ岩田アナは1995年8月生まれ、慶應義塾大学文学部出身。2018年に日本テレビ入社。『シューイチ』のほか、『スッキリ』『世界まる見え！テレビ特捜部』『沸騰ワード10』『ぐるぐるナイ