【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト 本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりMAPPAブースを撮り下ろしで紹介していく。 6月14日に設立15周年を迎えるMAPPAが、AnimeJapanに初出展。ブース内では「チェンソーマン」や「呪術廻戦」、「進撃の巨人」といった作品のキ}