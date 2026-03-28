「チェンソーマン」「呪術廻戦」「進撃の巨人」などが集結！ MAPPAブース撮り下ろし【#AJ2026】
【AnimeJapan 2026】 開催期間：3月28日・29日 9時～17時 会場：東京ビッグサイト【ブースやグッズ販売の様子】 【チェンソーマン】 【呪術廻戦】 【進撃の巨人】 【地獄楽】 【ドロヘドロ】 【らんま1/2】
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
本日3月28日から東京ビッグサイトにて開催されている「AnimeJapan 2026」よりMAPPAブースを撮り下ろしで紹介していく。
6月14日に設立15周年を迎えるMAPPAが、AnimeJapanに初出展。ブース内では「チェンソーマン」や「呪術廻戦」、「進撃の巨人」といった作品のキービジュアルやアイテムが展示されているほか、これまでのMAPPAの作品PVを一挙上映する「15周年特別エリア」も用意されている。
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会
(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会
(C)賀来ゆうじ／集英社・ツインエンジン・MAPPA
(C)2026 林田球・小学館／『ドロヘドロ Season2』 製作委員会
(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会