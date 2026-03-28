【新作ゲーム「楽園追放」（仮）】 2026年冬発売予定 東映アニメーションは、新作ゲーム「楽園追放」（仮）を2026年冬に発売する。 本作は、「楽園追放」の世界観をベースにしながら、完全オリジナルストーリーで展開する新作ゲーム。原作ファンに新たな魅力を届けるとともに、「楽園追放」という世界をより多角的に楽しめる作品として開発を進め