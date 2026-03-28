フェルスタッペンが前日会見で激高、記者と何があった？自動車レースの世界最高峰、F1が今年も日本にやってきた。しかし、26日にはただならぬ雰囲気が三重・鈴鹿サーキットの会見場を包んだという。過去4度のワールドチャンピオンに輝いているマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が、前日会見で居合わせた英国の記者に「出ていけ」と退席を命じたのだ。いったい2人の間に何があったのか。当の記者が記事にしている。フェ