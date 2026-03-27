ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PlayStation 5とPlayStation 5 Pro、PlayStation Portal リモートプレーヤーの価格を4月2日に改定する。PS5はデジタル・エディションは72,980円から89,980円に、ディスクドライブ付きモデルは79,980円から97,980円に値上げされる。 そのほかPS5 Proは119,980円から137,980円に、PlayStation Portalは34,980円から39,980円に値上げされる。 なお、P