NEWSの加藤シゲアキ（38）が27日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。父の病について語った。司会の黒柳徹子から「4年前にお父さまが」と振られ、加藤は「白血病になって」と打ち明けた。当時は60代半ばだったとし「びっくりしましたね。凄く元気な人だったので」と驚いたという。「ちょっと特殊なタイプの白血病だったみたいで、すぐ見つからなかったんですよね」と何度か訪れた病院で偶然見つ