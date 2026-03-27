ボートレース戸田の「日本トーター・SODAカップ」が28日に開幕する。27日の前検日、動きが光っていた一人が栗原直也（33＝埼玉）だ。連対率40.9％の2号機を引いた栗原。前検は「もらったままだと重かったのでペラは叩きました。ちょっと回転が上がっていないけど、悪くはない。走り出せばスリット近辺は少しいいかなと思えるくらい」と早くも良機のパワーを引き出しつつある。「エンジンは良さそうなのでペラ調整でやってい